Irarragorri confirma un proceso de venta avanzado de Atlas

Luego de una cáscada de rumores que ligaban a un empresario con la compra de Atlas, el dueño el equipo Alejandro Irarragorri explicó en entrevista que en efecto, se encuentra interesado en el club tapatío pero que no existe de momento una adquisición pues como José Miguel Bejos, hay otros grupos que siguen interesados en la escuadra.

Este miércoles, salió a la luz una entrevista en la que Alejandro Irarragorri es muy directo en su información y retoma la idea de que Atlas para el grupo era un proyecto con una temporalidad, la cual buscan concluir, citando los éxitos que tuvo con un bicampeonato y unos cimientos que incluyen instalaciones y procesos de desarrollo.

El empresario recalcó después, que hay más de un grupo interesado en comprar al Atlas, por lo que están trabajando en ese tema para concretar hacia el verano la transacción.

Te podría interesar: Cristiano Ronaldo y la gravedad de su lesión por la que podría ser baja antre México

AHORA SI

Confirma Alejandro Irarragori negociaciones con el Grupo de José Miguel Bejos para la venta de Atlas. Bejos aparte de contratista de Pemex y del Tren Maya es dueño de pericos de Puebla y de varias empresas en Asturias. Capital tiene y de sobra para pagar los 240mdd. — david medrano felix (@medranoazteca) March 4, 2026

Irarragorri sobre su visión con Atlas, dentro de una temporalidad

"Lo hemos hecho público, Atlas ha sido un proyecto que sabíamos que tenía una temporalidad que hemos tenido el orgullo de gestionarlo en los últimos siete años y que rompió una sequía de 70 años no con un campeonato sino un bicampeonato", acotó Alejandro Irarragorri.

Te podría interesar: ¿Memo Ochoa está cerca de los conflictos bélicos que suceden en el mundo?

El empresario, dueño también de Santos, recalcó que "hemos hecho público que queremos pasar la estafeta" y continúo despejando los rumores, informando que "estamos en el proceso con un banco de inversión de Estados Unidos, con distintos fondos que se han acercado, y sí, conozco muy bien a José Miguel Bejos".

Irarragorri sobre Bejos, describió que "es un buen amigo, gran empresario, tiene empresas en Asturias y son una de las partes que están en el proceso".

Pero en un mensaje para los aficionados, medios e interesados, también informó que "no estamos en exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie y hay tres o cuatro grupos incluyendo el suyo (Bejos) que están en un proceso más avanzando y estaremos trabajando de cara al verano".