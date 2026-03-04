ÚLTIMA HORA: Revelan de qué depende que Cristiano Ronaldo juegue en el México vs Portugal y el tiempo que estará fuera por su lesión 

La noticia que sacude al mundo del futbol en estos últimos días es la lesión de Cristiano Ronaldo, quien atraviesa una lesión en el isquiotibial que lo obligó a abandonar el partido de Al-Nassr frente al Al-Fayha. El diagnóstico oficial confirma que el delantero portugués, de 41 años, deberá someterse a un proceso de rehabilitación cuyo tiempo estimado de recuperación oscila entre dos y cuatro semanas, según información del periodista italiano Fabrizio Romano.

Este escenario pone en riesgo su participación en el esperado duelo entre las selecciones de México y Portugal del próximo 28 de marzo, encuentro que marcará la reinauguración del Estadio Ciudad de México, sede de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si la recuperación de CR7 se extiende al límite de las cuatro semanas, sería imposible que llegara en condiciones para disputar ese compromiso de fecha FIFA.

El choque entre México y Portugal no es un amistoso cualquiera. Se trata de la primera gran cita internacional en el renovado Estadio Ciudad de México. La presencia de Cristiano Ronaldo, ícono global y capitán de la selección portuguesa, es uno de los grandes atractivos del evento. Su ausencia representaría un golpe tanto para la afición como para la organización, que esperaba ver al astro en acción en un partido de alto perfil.

¿Cuáles son los escenarios posibles en la recuperación de Cristiano Ronaldo?

Recuperación en 2 semanas: Ronaldo podría llegar con lo justo al duelo contra México, aunque difícilmente en plenitud física.

Ronaldo podría llegar con lo justo al duelo contra México, aunque difícilmente en plenitud física. Recuperación en 4 semanas: Su participación en el partido del 28 de marzo quedaría descartada. En ese caso, algunos medios señalan que el delantero sí podría reaparecer el 31 de marzo frente a la selección de Estados Unidos, también en territorio mexicano .

¿Existe preocupación en Portugal por la gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo?

La lesión llega en un momento clave, a menos de 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección portuguesa depende de la experiencia y liderazgo de Ronaldo, quien sigue siendo una figura determinante dentro y fuera de la cancha. Aunque el cuerpo técnico confía en que podrá recuperarse a tiempo para la gran cita, la incertidumbre sobre su estado físico genera preocupación en la federación y en los aficionados.

