Qué tan cerca está Memo Ochoa del conflicto bélico y los bombardeos en Medio Oriente

Guillermo ‘Memo’ Ochoa aún sueña con tener un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y está trabajando duro para ello. Sin embargo, el portero fue noticia y no por su rendimiento bajo los tres palos, sino por la guerra que está ocurriendo en Medio Oriente. Resulta que Chipre fue uno de los países afectados por el conflicto bélico y una base militar fue atacada por el ejército de Irán.

Reportes afirman que una base militar británica ubicada en Akrotiri fue atacada. Dicha ciudad se encuentra a aproximadamente 16 kilómetros de Limassol, lugar donde vive ‘Memo’ Ochoa y donde también desarrolla su actividad profesional. Según la información disponible, el incidente habría ocurrido en el contexto del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

La base de la Royal Air Force en Akrotiri es utilizada como punto de apoyo para operaciones militares. Esta situación ha generado atención mediática, precisamente por la cercanía de figuras públicas como es el caso de Ochoa, quien ha sido el portero titular de la Selección Mexicana por varios años y habiendo disputado hasta 5 mundiales.

¿Qué pasará con Ochoa en Chipre?

A pesar de la situación delicada en Chipre, ni el futbolista mexicano ni el Limassol han emitido una postura oficial sobre la situación que se vive en la isla. Tampoco la liga ha manifestado afectaciones directas a la actividad deportiva, por lo que el futbol seguiría desarrollándose con normalidad en dicho país. No obstante, la región se mantiene en alerta debido al reciente ataque y podría haber modificaciones.

Por qué la base de Akrotiri fue atacada

Esta base militar es una de las dos instalaciones soberanas que el Reino Unido tiene en territorio chipriota y que se utiliza para operaciones estratégicas en Medio Oriente. La misma habría sido atacada por el ejército iraní, ya que sucedió pocas horas después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara que autorizaba a Estados Unidos a utilizar bases británicas para operaciones dirigidas contra depósitos de misiles iraníes.

Mientras tanto, la actividad de Ochoa como del resto de sus compañeros seguirá con normalidad, sujetos a cualquier cambio respecto al conflicto bélico que mantiene al mundo en vilo.

