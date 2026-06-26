ÚLTIMA HORA: Mexicano debuta con selección EXTRANJERA en el Mundial 2026

Durante la Fecha 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Estados Unidos juega ante Turquía en la cancha del Estadio Los Ángeles, encuentro en el que un jugador mexicano hizo su debut jugando para el cuadro de 'Las Barras y las Estrellas'.

Dirigido por Mauricio Pochettino, Alejandro Zendejas vio su ingreso al terreno de juego durante el segundo tiempo. Con el marcador 2-2 tras los goles de Auston Trusty, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz y Sebastian Berhalter, el futbolista que milita en el Club América tuvo ingreso al minuto 76 para suplir a Brenden Aaronson.