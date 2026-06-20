Alemania vs Combiando Marfileño: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY sábado 20 de Junio, partido de la justa de verano 2026; marcador online | Presentado por Jaecco 5
Desde Toronto, Alemania y el Combiando Marfileño jugarán su segundo partido en el Mundial 2026
Alemania se enfrentará al conjunto marfileño en las acciones del Sector E de la justa veraniega más importante del balompié internacional. El conjunto europeo llega motivado tras golear 7-1 al combinado de Curazao. Por su parte, la escuadra africana venció con un gol de último minuto a Ecuador. Ahora, Toronto será testigo de un gran partido en busca del liderato de grupo.
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