Alemania vs Combiando Marfileño: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY sábado 20 de Junio, partido de la justa de verano 2026; marcador online | Presentado por Jaecco 5

Alemania se enfrentará al conjunto marfileño en las acciones del Sector E de la justa veraniega más importante del balompié internacional. El conjunto europeo llega motivado tras golear 7-1 al combinado de Curazao. Por su parte, la escuadra africana venció con un gol de último minuto a Ecuador. Ahora, Toronto será testigo de un gran partido en busca del liderato de grupo.

El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.