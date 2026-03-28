¡Última Hora! Corea del Sur es desnudado por Costa de Marfil a días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
A pocos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM , la selección de Corea del Sur, que será rival de México en el torneo, fue goleado por su similar de Costa de Marfil
Lo Más Visto de Selección Costa de Marfil
-
OFICIAL: Renuncia DT de selección nacional, a meses de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026TM a causa de su hija
-
¿El NUEVO MESSI está en Alemania? Joya de 19 años HACE SOÑAR a Europa
-
¡Última Hora! Corea del Sur es desnudado por Costa de Marfil a días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM