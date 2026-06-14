Alemania vs Curazao: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 14 de junio, partido del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026: marcador online

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo con el debut de Alemania, que enfrenta a Curazao en la primera jornada del Grupo E en el NRG Stadium de Houston.

La Mannschaft llega con la presión de recuperar su prestigio tras dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, bajo el mando de Julian Nagelsmann, los alemanes buscan dejar atrás esa etapa y volver a competir como una potencia mundial.

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Del otro lado aparece una de las grandes historias del torneo. Curazao disputará su primera Copa del Mundo, representando al país menos poblado en participar en el certamen. Dirigidos por Dick Advocaat, los caribeños saben que el reto luce enorme, pero buscarán competir con orden y sorprender al gigante europeo.

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