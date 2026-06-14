Partidos que se jugarán HOY domingo 14 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo 14 de junio con una jornada cargada de contrastes. Dos grupos entran en acción, varias selecciones históricas hacen su debut y también aparecen equipos que llegan con la ilusión de dar uno de esos golpes que pueden cambiar el rumbo de una fase de grupos.

Después de un arranque de torneo con resultados dramáticos, goles de último minuto y favoritos obligados a responder, la Jornada 1 sigue tomando forma con partidos correspondientes a los Grupos E y F.

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Partidos de hoy domingo 14 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Alemania vs Curazao | 11:00 AM

Alemania inicia su camino con la obligación de borrar las pesadillas recientes en Copas del Mundo, después de quedar eliminada en fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022. Curazao, en cambio, vive un día histórico: disputa su primera Copa Mundial y buscará resistir ante uno de los gigantes del futbol mundial.

Países Bajos vs Japón | 2:00 PM

Uno de los duelos más atractivos del día. Países Bajos llega con una generación de peso, liderada por nombres como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong y Cody Gakpo, pero Japón ya demostró que puede competir contra cualquiera. Los asiáticos vienen de un proceso sólido y quieren volver a ser una de las grandes sorpresas del torneo.

Este partido lo podrás ver completamente EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7 y aztecadeportes.com.

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Grupos E y F arrancan con partidos de alto voltaje

Costa de Marfil vs Ecuador | 5:00 PM

El Grupo E también tendrá un choque muy interesante entre dos selecciones físicas, veloces y con jugadores capaces de romper partidos en transición. Ecuador llega con una camada competitiva y mucha intensidad, mientras que Costa de Marfil buscará imponer su potencia desde el primer partido.

Suecia vs Túnez | 8:00 PM

La jornada cerrará con otro duelo del Grupo F. Suecia parte con mayor tradición mundialista, pero Túnez suele ser un rival incómodo, disciplinado y difícil de quebrar. En un grupo donde cada punto puede pesar demasiado, empezar sin perder será clave para ambos.