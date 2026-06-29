Alemania vs Paraguay: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por TV Abierta y en Azteca Deportes

¡Los Teutones quieren volver a la cima global! Alemania se mide vs Paraguay en un partido de los dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El conjunto teutón buscará la clasificación en el Estadio Boston luego de una sólida fase de grupos ante una Paraguay que sufrió tras iniciar con una goleada en contra de Estados Unidos pero después se recuperó de gran forma y venció a una poderosa Turquía.

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