EA SPORTS FC firma alianza histórica con la Confederación Brasileña de Fútbol
La Seleção regresa con fuerza al universo digital: EA SPORTS FC refuerza su conexión con Brasil mediante un acuerdo multianual que promete más autenticidad y experiencias para los fans
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