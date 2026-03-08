Alertan en Francia por altas temperaturas; ¿corre riesgo el Tour de France?

El mundo deportivo debe adaptarse a las situaciones que rodean la realidad, que en este caso hablan de un tema climático. Desde hace años se han emitido alertas respecto al desgaste y consecuencias que se le generan al planeta. Ahora fueron expertos los que advirtieron de cifras de calor extremas en el Tour de France de este año. La gran pregunta es: ¿podría cancelarse un evento de este tamaño?

¿Cuáles son las temperaturas que existirán en el Tour de France?

Un análisis hecho por Euronews indica que el aumento progresivo de las altas temperaturas en Europa aumenta año con año. Esto evidentemente afecta a eventos como el Tour de France, que tienen un nivel de exigencia altísimo para los atletas. Estos recorren alrededor de 3000 y 3500 kilómetros en las distintas etapas, lo que convierte eso en una prueba que podría costarles su salud si existen las mínimas complicaciones médicas.

El informe indica que Pau, Perpiñán, Nimes, Toulouse y Burdeos dieron los registros más altos de calor durante julio. En el caso de París y Lyon también han arrojado cruce de niveles críticos de calor en dicho mes. Por ello, se lanzó una nueva alerta para los organizadores del evento.

Las recomendaciones que se hicieron fueron adaptar los recorridos y no exponer a los ciclistas en los horarios de mayor impacto provocado por el sol. Espacios como la NASA indican que ciudades como París aumentaron cerca de 3.1 grados centígrados durante el último siglo. Por ello, las investigaciones de afectaciones en los corredores por culpa del calor deben ser más enfáticos y minuciosos para evitar problemas fatales.

¿Existe riesgo de que el Tour de France se cancele?

Aunque el aviso de parte de los expertos se hizo, se percibe como imposible que un evento de ese calibre se cancele por una u otra razón. En este caso, se entiende que los organizadores deben prestar atención en las formas en que se puede hacer más seguro para ciclistas y aficionados este tipo de eventos.