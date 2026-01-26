La joven promesa que busca contratar el Real Madrid

El futuro de Álex Jiménez podría dar un giro inesperado en su carrera. El lateral derecho, quien actualmente se encuentra en calidad de préstamo por el Milan en el Bournemouth, ha entrado en el radar del Real Madrid, equipo en el que formó parte de las categorías inferiores.

El jugador de 20 años está aprovechando su experiencia en la Premier League bajo las órdenes de Andoni Iraola, ganándose un lugar en el once titular y mostrando unas condiciones que han llamado la atención en la capital española. Su versatilidad para actuar en ambos costados y su potencia física lo convierten en un perfil atractivo para el conjunto merengue.

Real Madrid busca recuperar a su joya

Sin embargo, la operación tiene una complejidad añadida. El Bournemouth posee una opción de compra de 20 millones de euros para hacerse con su pase de manera definitiva al final de la temporada. El Real Madrid, que en su día lo vendió al Milan por 5 millones, ahora evalúa ejercer una cláusula de repesca o negociar directamente con el club inglés para recuperar a una de sus joyas formativas.

Jiménez, se formó en 'La Fábrica' y su posible regreso representaría una apuesta por un perfil joven y con proyección, en un momento en el que el club busca dar soluciones de futuro a su lateral derecho. La decisión final dependerá de la evolución del futbolista en lo que resta de campaña y de la estrategia del Bournemouth respecto a su opción de compra.

