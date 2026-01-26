Futbolista mexicano dejó Europa por fichar para un equipo de segunda división; esta es la historia.

Parte de la discusión alrededor de las metas de los futbolistas - en específico de los mexicanos - tiene como principal tópico lo que hacen para pelear por el más alto nivel. En este caso, parece que aunque este mediocampista la luchó… Europa ya no le quiso más en sus filas. Por eso, se anunció que Antonio Portales volverá a México para jugar en la Liga de Expansión MX.

¡Cerca México! Tiro libre que pasa rozando el poste | Panamá vs México

¿Por qué Antonio Portales dejó Europa y volvió a México?

Aunque en Escocia no han existido tantos mexicanos jugando allí, sí existen algunos casos, sobre todo en los años recientes. Un par de juveniles de Monterrey probaron suerte unos meses y regresaron a casa. Sin embargo, en el mismo Dundee FC estaba un hombre que ya había hecho carrera en Europa.

Antonio Portales llevaba dos años en dicho club, en el cual tuvo momentos más que destacados. Arribó a Escocia en julio de 2023 y tras no llegar a un acuerdo, no renovó desde julio de 2025. Por esta razón, el futbolista de 29 años estuvo parado más de seis meses. Según algunos reportes, su intención fue fichar por algún otro club de Europa… pero esa oportunidad nunca se concretó.

Con esto, se anunció (a falta de oficializarlo por completo) que volvió a México para jugar con la Jaiba Brava. Ante dicha noticia, muchos quedaron realmente impresionados. Les sorprendió que con el nivel mostrado en la última parte de su carrera, no hubiera encontrado otro club interesado en Escocia u otros países de las ligas debajo del TOP5 europeo.

¿Quién es Antonio Portales, jugador que regresó desde Europa?

El nacido en Tampico es un canterano de los Rayados de Monterrey. Hizo todo su proceso (desde el 2011 hasta el 2018) en dicha institución, sin embargo al no encontrar cabida con el equipo, estuvo jugando en la segunda división mexicana. Vistió la casaca del San Luis, de los Alebrijes de Oaxaca y del Atlante. Esto hasta que en 2023 dio el salto al futbol europeo.

Ahora, siendo que muchos inclusive hablaban de una oportunidad de convocatoria para el tricolor en el pasado, el joven regresa a México para seguir compitiendo y desarrollando su andar como profesional del futbol. En Dundee concretó 55 partidos, acumulando 4, 586 minutos, recibió ocho tarjetas amarillas, marcó seis goles y dio tres asistencias.