VIDEO: Alexa Moreno sufre fuerte caída en las barras asimétricas

Este domingo 25 de junio de 2023, Alexa Moreno sufrió una fuerte caída en su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La gimnasta terminó cayendo de cara mientras realizaba su performance en las barras asimétricas.

La mexicana estaba en las barras con un gran inicio en su actuación, después de soltarse de la barra para darse una marometa en el aire, no logró volver a agarrarse y terminó cayendo hacia las colchonetas que hay debajo para que los atletas no se terminen lastimando.

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Así reacciono Alexa Moreno

Alexa Moreno se paró de inmediato y se pudo ver en su rostro que estaba molesta y frustrada por la caída. La mexicana aprovechó para volver a concentrarse y prepararse para retomar su participación en las barras asimétricas.

Al término de su participación, fue aplaudida por la gente y recibió el apoyo de sus compañeras para poder dejar el error atrás. Es importante destacar que con el grave error de Alexa Moreno, el resultado de las mexicanas se puede ver comprometido con el resto de los equipos pues los jueces podrían dar bajas calificaciones.

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En su intervención @alexa_moreno_mx tuvo este percance, hecho que pone en duda la medalla de oro para México. Su rostro al caer lo hace notorio. pic.twitter.com/dzL5v4ZJdw — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) June 25, 2023

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