Alexa Moreno podría perderse los Juegos Panamericanos

Malas noticias para la delegación mexicana que viajará a Chile para disputar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Una lesión de rodilla podría privar a la gimnasta Alexa Moreno de representar al país en la justa, así lo mencionó Marijose Alcalá, directora del Comité Olímpico Mexicano, durante el abanderamiento de los atletas aztecas en Palacio Nacional.

De acuerdo a los reportes, la cachanilla de 29 años no se encuentra al 100 por ciento desde que asegurara su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 durante el Campeonato Mundial de Gimnasia en Amberes, Bélgica. De momento se encuentra recuperándose y su participación está condicionada a cómo se desarrolle durante los próximos días.

Hablaron ‘Chucky’ Lozano y Antuna tras la victoria contra Ghana

Te puede interesar: Países Bajos respira con un penalti en tiempo de compensación

Moreno finalizó con molestias la prueba de salto el pasado 6 de octubre, sin embargo, continúo con su rutina y finalizó cuarta en el salto de caballo. Lamentablemente, jamás ha podido desplegar su talento en Panamericanos. Una lesión de rodilla la marginó del evento en Guadalajara 2011, una fractura de pómulo la dejó fuera de Toronto 2015 y una fuerte caída durante el Campeonato Nacional en Querétaro la privo de hacer el viaje a Lima en 2019.

Obviamente, con el boleto a Francia asegurado, la gimnasta le dará prioridad a la recuperación con la idea de llegar a los Olímpicos en la mejor forma física posible, su probable participación en tierras andinas sería un extra.

¿Cuándo inician los Juegos Panamericanos de Chile 2023?

Chile acogerá uno de los eventos deportivos más importantes desde que organizara el Mundial de futbol en 1962. Los Juegos Panamericanos 2023 se celebrarán en Chile y darán arranque el viernes 20 de octubre, el evento se extenderá hasta el domingo 5 de noviembre.

México culminó tercero en la edición de Lima 2019 tras sumar un total de 136 medallas, 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce.

Te puede interesar: Max Verstappen no ve como competencia a Checo Pérez