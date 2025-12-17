Tuvo un año de pesadilla, pero en 2026 este LATINO busca brillar al firmar con los Texas Rangers

Los Rangers de Texas siguen reforzando su roster con experiencia latina y talento probado en las Grandes Ligas. Esta semana, el club anunció la firma por un año del relevista boricua Alexis Díaz, un movimiento que apunta a fortalecer el bullpen rumbo a la temporada MLB 2026 y, al mismo tiempo, ofrecer una valiosa oportunidad de redención a un lanzador que ya sabe lo que es brillar en la élite.

Díaz, de 29 años, llega a Arlington como agente libre tras una temporada complicada en la que vistió los uniformes de Cincinnati, Dodgers y Atlanta. Aunque sus números recientes no reflejan su verdadero potencial, los Rangers confían en que el derecho pueda reencontrarse con la consistencia que lo convirtió en uno de los cerradores más confiables de la Liga Nacional hace apenas un par de campañas.

El historial ganador de Alexis Díaz en Grandes Ligas

Antes de su bajón en 2025, Alexis Díaz construyó un currículo respetable en las Grandes Ligas. Con los Rojos de Cincinnati, entre 2022 y 2024, acumuló 75 salvamentos, registró una sólida efectividad de 3.10 en 190 apariciones y se consolidó como pieza clave en las últimas entradas.

Su mejor año llegó en 2022, cuando terminó con marca de 7-3, diez rescates y una espectacular ERA de 1.84, resultados que lo llevaron a finalizar quinto en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional. Un año después, en 2023, fue seleccionado al Juego de Estrellas, tras sumar 37 salvamentos y confirmar que su recta potente y su temple en momentos de presión lo colocaban entre los mejores relevistas del circuito.

Una apuesta estratégica de Texas por experiencia latina

Para los Rangers, la llegada de Díaz encaja dentro de una estrategia clara: sumar brazos con experiencia comprobada y alto techo competitivo. El club texano entiende que el bullpen se construye con profundidad, y contar con un lanzador que ya ha cerrado partidos importantes puede marcar diferencia en una temporada larga.

Además, el contexto familiar también llama la atención. Alexis es hermano menor de Edwin Díaz, actual cerrador de los Dodgers y tres veces All-Star, lo que refuerza la narrativa de una familia marcada por el éxito en el montículo.

Texas apuesta a que un entorno estable, confianza y ajustes mecánicos devuelvan a Alexis Díaz a su mejor versión. Para la afición latina en Estados Unidos, esta firma representa otra historia de resiliencia y una nueva oportunidad para ver brillar a un talento boricua en la MLB.