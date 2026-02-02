Alexis Vega deseaba quedarse en Chivas; esto fue lo que hizo para quedarse en el club

Se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes en la Liga BBVA MX gracias al paso que ha tenido en Toluca en el último año; sin embargo, previo a su regreso a los Diablos Alexis Vega hizo todo de su parte para mantenerse en Chivas, club con el que no pudo brillar.

Después de arribar al Rebaño Sagrado, se esperaba que Alexis Vega fuera fundamental en la búsqueda de un nuevo título para el club. Tristemente para su causa, el seleccionado nacional mexicano no tuvo las actuaciones que hoy en día tiene en Toluca, lo cual hizo que su salida de Verde Valle fuera por demás criticada.

¿Alexis Vega buscó bajarse el sueldo para quedarse en Chivas?

Fue durante una charla con el portal ESPN que Alexis Vega aseguró que deseaba quedarse en Chivas para demostrar de qué estaba hecho en el terreno de juego. De hecho, mencionó que estuvo dispuesto a mantenerse en el club a pesar de aceptar una considerable baja en su salario mensual.

Tristemente para su causa, ni siquiera esta situación le permitió mantenerse en el club, por lo que, después de unos días de preocupación, tomó la decisión de regresar al Estado de México con Toluca, institución a la que llegó para convertirse en bicampeón de México después de un espectacular 2025.

Cabe mencionar que Alexis Vega llegó a Verde Valle con apenas 19 años de edad, por lo que está consciente de los errores que tuvo en el conjunto rojiblanco. A pesar de esto, vale decir que el seleccionado nacional registró 28 anotaciones, mismas que se distribuyeron en 147 enfrentamientos.

¿Cuántos goles tiene Alexis Vega en Toluca?

Más allá de su deseo y el cariño que tiene por Chivas, es una realidad que Alexis Vega ha demostrado su mejor futbol y mejores actuaciones en la cancha del Nemesio Diez con los Diablos del Toluca . Para muestra de ello están sus números, los cuales ascienden a 41 anotaciones y 38 pases a gol en 157 duelos disputados.