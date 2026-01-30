Técnico es despedido por realizar fichajes con Inteligencia Artificial; esta es la historia

Se trata, sin duda, de una de las noticias más llamativas y curiosas que el futbol a nivel internacional ha entregado a inicios de este año. La misma tiene como protagonista al técnico español Robert Moreno, quien recientemente fue despedido tras ser acusado de realizar fichajes con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Todo sucedió después de las declaraciones de Andrei Orlov, quien funge como ex director general del Sochi de Rusia y que, de acuerdo con sus palabras, el técnico español ha tenido como práctica el uso de la Inteligencia Artificial para, entre otras cosas, realizar fichajes para su equipo. Conoce la historia detrás de este hecho.

¿Robert Moreno, técnico español, usa la Inteligencia Artificial para hacer fichajes?

En primera instancia, vale decir que el exseleccionador español perdió su trabajo dentro de la primera división rusa en septiembre del año pasado; sin embargo, fue hace apenas unos días cuando el ex director general del club aseguró que una de las razones derivó de su acercamiento con la Inteligencia Artificial.

Y es que, según Andrei Orlov, Robert Moreno delegó algunas de sus responsabilidades a la Inteligencia Artificial, entre las que destaca la logística de los viajes y, por supuesto, los fichajes para el club. Más precisamente, Orlov menciona que Moreno utilizaba Chat GPT como si fuese uno de sus asesores deportivos.

De acuerdo con sus palabras, el técnico español introducía algunos datos de plataformas de rendimiento como Wyscout en la Inteligencia Artificial a fin de determinar qué clase de delanteros contratar para el club, lo cual tuvo como respuesta al atacante Artur Shushennachev, quien cuenta con 27 años de edad.

¿La Inteligencia Artificial se equivocó?

Artur llegó al club y, durante la temporada 2024 - 2025, dejó tristes números gracias a un rendimiento irregular y al paso de sus lesiones , lo cual hizo que Orlov culpara directamente a Robert Moreno por esta situación. Ante esta situación, el español justificó su actuación explicando lo siguiente: “Solo lo usé como traductor”, señalando que nunca utilizó la IA para la preparación de partidos.