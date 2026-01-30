¿Qué es la pubalgia, lesión que podría dejar fuera a Gilberto Mora de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Una de las ausencias más importantes que la Selección Mexicana tuvo en la última convocatoria para medirse a Panamá y Bolivia fue la de Gilberto Mora, quien debido a complicaciones físicas se bajó de la misma para darle paso a Alexis Gutiérrez en su sueño de llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

En un principio, se mencionó que la ausencia de Gilberto Mora se debía a malestares musculares derivados de la carga de trabajo que ha tenido; sin embargo, en los últimos días ha comenzado a surgir el rumor respecto a que el jugador de Xolos padece pubalgia, una enfermedad que, de no tratarse con cautela, podría dejarlo fuera del mundial.

¿Qué es la pubalgia y por qué podría dejar fuera a Gilberto Mora del Mundial?

De acuerdo con información de distintos medios en México, la enfermedad que Gilberto Mora padece es pubalgia, misma que ha afectado a varios futbolistas a nivel mundial y que se caracteriza por una lesión en la zona inguinal, la cual suele afectar a los atletas cuando estos tienen un desbalance o sobrecarga muscular.

🚨⚠️ BREAKING: Gilberto Mora reportedly suffers from PUBALGIA since the start of the new Liga MX tournament.



The 17-year-old midfielder could be out for around three weeks, or even TWO MONTHS depending on how serious the injury is. 🤯



Via @ClaroSports pic.twitter.com/ZFw9zwbCqI — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 21, 2026

En esencia no se trata de una dolencia grave, aunque requiere la atención de un especialista para evitar recaídas que puedan impedir que el jugador tenga un buen rendimiento en el campo. Dicho de otra forma, si no se trata con cautela esta puede generar que el futbolista no esté cómodo con el pasar de los meses.

Cabe mencionar que, en el pasado, estrellas como Franco Mastantuono, Nico Williams y Lamine Yamal han tenido que lidiar con esta enfermedad, por lo que, con la intención de que Gilberto Mora esté listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, se prevé un periodo de recuperación en donde el atleta se someta a reposo controlado y una terapia de rehabilitación.

¿Gilberto Mora tiene cansancio físico tras los torneos que ha disputado?

Cabe mencionar que, desde mediados del año pasado, Gilberto Mora ha tenido constantes participaciones que le han impedido tomar un descanso del futbol. Y es que, aunado a los torneos locales que tiene con Xolos , el juvenil formó parte de la Copa Oro y el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana en un corto periodo de tiempo.