Alexis Vega entre los máximos asistidores del mundo

Lo que está consiguiendo Alexis Vega con el Toluca trasciendo fronteras. El atacante mexicano no solo lideró a los Diablos Rojos hacia el título del Clausura 2025, completando una temporada histórica con el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, sino que sus números lo sitúan entre los creadores de juego más productivos del mundo.

En lo que va del 2025, Vega acumula 19 goles y 20 asistencias, una cifra que lo coloca como el tercer máximo asistidor global, solo por detrás del argentino que juega en The Strongest de Bolivia con 23 y el francés Bradley Barcola del PSG con 21. El mexicano comparte este privilegiado lugar con Michael Olise del Bayern Munich, demostrando su gran calidad que puede competir con la elite internacional.

Entre los mejores del mundo

Su transformación ha sido radical. De ser un talento cuestionado por su irregularidad en Chivas, hasta tocar la cima del futbol mexicano con el conjunto escarlata. Alexis se ha convertido en el motor absoluto del proyecto del “Turco” Mohamed que ha ganado todo. Su asociación con Paulinho y Jesús Angulo ha creado el tridente ofensivo más letal de la Liga MX.

Estas cifras récord llegan en un momento crucial, con el Mundial 2026 en el horizonte, el técnico Javier Aguirre no puede ignorar su explosión. Vega no solo recuperó su mejor nivel, sino que lo superó, demostrando madurez y consistencia.

El Toluca construyó su era dorada en la época reciente alrededor de un jugador que muchos daban por perdido. Ahora, mientras comparte rankings con estrellas europeas, Vega escribe la más contundente respuesta a sus detractores con talento, cuando se trabaja con disciplina, no tiene techo.

