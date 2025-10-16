Esto es lo que realmente gana Julián Araujo con Bournemouth en pesos mexicanos

La carrera de Julián Araujo es particular, ya que nunca estuvo presente en la Liga BBVA MX. Nacido en Estados Unidos, el lateral derecho dejó su país natal de forma temprana y, tras una extensa estadía en la cantera del FC Barcelona, decidió fichar por el Bournemouth de la Premier League. Allí, el mexicano tiene un salario anual de $977,544 dólares, siendo uno de los jugadores de México con mayor salario en Europa, como es el caso de Raúl Jiménez .

Esto quiere decir que Araujo recibe alrededor de 3.8 millones de pesos mexicanos cada año en Inglaterra. Al mes, son unos 316 mil pesos mexicanos aproximadamente, un sueldo que refleja la proyección del lateral en el futbol europeo. Cabe destacar que Araujo podría ser el primer jugador descartado por Javier Aguirre pensando en el Mundial de 2026.

Julián Araujo Julián Araujo recibe un gran salario en Bournemouth

Para realizar los cálculos, se tuvo en cuenta el salario base del jugador. Según el sitio Capology, especializado en finanzas de clubes de futbol, el defensor mexicano cuenta con una serie de bonus por objetivos en su contrato, por lo que su salario anual se puede estirar hasta los $1,221,930 dólares. Sin embargo, alcanzar este monto está ligado a su propio rendimiento.

El duro inicio de temporada para Julián Araujo en Bournemouth

Desde que comenzó la temporada 2025-26, el joven de 24 años no ha tenido los minutos que hubiese esperado desde un principio. Aún no ha debutado en la Premier League luego de las primeras siete fechas y apenas suma un partido jugado en la EFL Cup. Como si fuese poco, el mexicano se fue expulsado y su equipo cayó por 2-0 ante Brentford, despidiéndose de la competición en segunda ronda.

El futuro de Julián Araujo en México está en peligro

Araujo dejó de ser tenido en consideración por el ‘Vasco’ Aguirre en la Selección Mexicana. Durante las últimas dos fechas FIFA, el lateral no fue llamado por el entrenador mexicano y, ante la falta de minutos en Bournemouth, su presencia en el Mundial 2026 podría no estar asegurada. Además, el exBarcelona tampoco fue convocado por su equipo en los dos partidos anteriores.