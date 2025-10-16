¿Qué necesita Germán Berterame para ir al Mundial 2026?

Germán Berterame afirmó que su primer gol con la Selección Azteca le “suma puntos” en la disputa por un lugar para la próxima Copa del Mundo, pero también señaló lo que necesitará para ser convocado por el “Vasco”.

El atacante del Monterrey fue el autor de la anotación con el que México empató 1-1 ante Ecuador en el duelo de preparación que disputaron este martes en el Estadio Akron.

“En lo personal me siento muy contento, obviamente hacer gol con esta selección es un orgullo, esperemos que vengan más y la verdad que me siento muy cómodo con toda nuestra gente de local”, comentó ante los medios sobre lo que representó este logro.

Berterame con chances concretas de Mundial

A su llegada a la ‘Sultana del Norte’ tras su participación en esta fecha FIFA, se le cuestionó a ‘Berte’ si esto lo pone de lleno en la pelea por un lugar entre los delanteros de la Selección Mexicana.

“No, pero hacer goles no es que te suba, obviamente, siempre suma puntos, pero hacer goles no es que quiere decir que ya estoy en la convocatoria. Lo que implica es lo que vengo trabajando en el club y lo que trabajo cuando estoy ahí”, respondió al respecto.

Finalmente el atacante de origen argentino y naturalizado mexicano, refrendó su apoyo por el proyecto que comanda el técnico Javier Aguirre.

“Nosotros como jugadores siempre vamos a estar apoyándolo a él a toda mano, con él y todo su trabajo. Después, lo que pase, lo que se diga, allá se queda, pero entre nosotros siempre, siempre vamos a ir para adelante”, dijo.

Los números de Berterame

Germán Berterame se ha consolidado como el delantero mexicano con más goles en competencias oficiales en lo que va del 2025.

En lo que va del año ha registrado 25 anotaciones, gracias al buen momento que vive con los Rayados, con lo que supera por mucho al segundo lugar en esta lista, quien es Ángel Sepúlveda del Cruz Azul, con 20 tantos.

Después aparece Raúl Jiménez del Fulham y Alexis Vega del Toluca, con 17 goles respectivamente; por último entre los atacantes de la Selección Azteca aparecen Santiago Giménez y Julián Quiñones llevan 15 dianas en lo que va del año.

