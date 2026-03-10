Volvió Alexis Vega y el ‘Turco’ Mohamed advierte al resto de los equipos

El sentir de la afición escarlata —cuya alegría por el regreso del '9' se tornó evidente al volver su nombre tendencia en redes sociales— alcanzó al director técnico del equipo, Antonio Mohamed, quien valoró lo realizado por su escuadra y le dio especial fuerza al regreso del atacante mexicano.

"Bastantes buenas noticias hoy, han jugado ocho jugadores que no traían ritmo, el equipo pudo mantener la fisonomía, importantísimo el triunfo, la vuelta de Alexis también es reconfortante, necesitaba minutos, a ver si ya la próxima semana puede tener más minutos o todo el partido", dijo en conferencia.

Toluca va por todo

Con más de medio torneo transcurrido, el conjunto de la capital del Estado de México es el único que se mantiene invicto. Cuando se le pregunto al entrenador argentino sobre el mote de favorito que ello le otorga a su equipo, tanto en la Liga BBVA MX como en la Copa de Campeones de la Concacaf, se mostró mesurado, sin ocultar la ilusión de conquistar ambas competencias.

"Siempre estamos pensando en el siguiente partido, nada más, obviamente no nos bajamos de que somos candidatos, pero de ahí a que somos el máximo favorito, es otra cosa. Nuestros objetivos son llegar al último partido de la Liga y de la Concacaf, esos son los objetivos que tenemos en el semestre, vamos a descansar para después viajar, estamos muy ilusionados con esta copa y esperemos estar a la altura”, apuntó.

Y con respecto a la rotación que se ha visto obligado a emplear por múltiples lesiones, alabó la manera en la que su plantilla ha respondido a lo largo de la primera decena de compromisos del presente curso.

"El invicto es consecuencia de lo que hacemos nosotros, en cualquier momento se puede cortar y estamos preparados para cualquier situación. La rotación está buena porque salió bien, el torneo pasado la hicimos en la fecha 3 ante Tigres y perdimos, pero ahora salió como al inicio de temporada donde pusimos a otros jugadores, y el equipo sigue respondido, es una satisfacción porque tenemos muchos jugadores competitivos y que la competencia interna es cada vez más exigente", concluyó.

