¿No renueva? Keylor Navas tiene nuevas palabras sobre su FUTURO con Pumas

El contrato de Keylor Navas con los Pumas terminará este verano y aunque el portero costarricense dice estar a gusto en la institución auriazul, la directiva universitaria aun no ha resulto su futuro por diferencias entre ambas partes, por lo que todo parece apuntar a que el ex del Real Madrid y PSG saldrá del equipo al final del Clausura 2026.

Keylor Navas rompe el silencio sobre su futuro en Pumas

Keylor Navas reveló en entrevista estar en la mejor disposición para renovar su contrato con los Pumas; sin embargo, reveló que ha habido discrepancias con la directiva sobre las negociaciones, por lo que no han podido firmar el acuerdo.

“Siempre tiene que haber una negociación, para que algo se firme tiene que haber dos partes de acuerdo, el club tenía una postura sobre eso, yo tenía otra postura”, señaló Navas en una entrevista con Yashin Quesada.

El guardameta costarricense reconoció que se siente bien en el club y reconoció que busca priorizar la tranquilidad, tanto de él como de su familia, especialmente en la parte final de su exitosa carrera.

¿Por qué Keylor Navas no ha renovado con Pumas? El portero lo explica 🇨🇷👊 pic.twitter.com/1aL6IJOv8S — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) March 9, 2026

“Siempre he estado predispuesto a querer renovar, pero bueno, a mi edad el estar tranquilo, el vivir, el disfrutar, el jugar bien no va a cambiar. Ya uno trata de disfrutar al máximo, lo que dure”, agregó.

Navas también reconoció que han existido acercamientos por parte de otros equipos buscando sus servicios, pero busca renovar lo antes posible con los Pumas para evitar su salida de los Pumas.

