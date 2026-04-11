logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana: Alineaciones del partido de la Jornada 14 del Clausura 2026

Conoce las alineaciones ocn las que salen Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana para enfrentarse en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Estupiñan Gol Juárez

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 10 de abril del 2026, sigue la actividad de la Jornada 14 del Clausura 2026 y el último partido del día es el Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana. Ambos equipos buscan la victoria y ya dieron a conocer sus alineaciones para el encuentro.

Alineaciones confirmadas Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana

Alineación de Bravos de Juárez

Portero: Sebastián Jurado
Defensas: Jesús Murillo, Mayorga, Aquino y José García
Mediocampistas: García, Rodríguez, Rodolfo Pizarro, Jose Rodriguez e Ían Torres
Delanteros: Oscar Estupiñan

Alineación de Xolos de Tijuana

Portero: José Rodríguez
Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Ortíz,
Mediocampistas: Gómez, Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga y José Rivero
Delanteros: Pérez y Daoudi

Gilberto Mora regresa a la canchas al estar convocado para el encuentro y encontrarse en la banca. Por lo que podría tener minutos en el terreno de juego.

Así puedes ver el Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana EN VIVO

El encuentro de Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión comienza al finalizar el encuentro de Puebla vs León.

El juego va a tener la narración y el análisis de Carlos "Warrior" Guerrero, Jésus Joel Fuentes, Francisco Chacón y Álvaro López Sordo.

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo