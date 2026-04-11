Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana: Alineaciones del partido de la Jornada 14 del Clausura 2026
Conoce las alineaciones ocn las que salen Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana para enfrentarse en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este viernes 10 de abril del 2026, sigue la actividad de la Jornada 14 del Clausura 2026 y el último partido del día es el Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana. Ambos equipos buscan la victoria y ya dieron a conocer sus alineaciones para el encuentro.
¡Llegó la banda! 👏🏻🟢⚫️ pic.twitter.com/lNBBsWWB8j— FC Juárez (@fcjuarezoficial) April 11, 2026
Alineaciones confirmadas Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana
Alineación de Bravos de Juárez
Portero: Sebastián Jurado
Defensas: Jesús Murillo, Mayorga, Aquino y José García
Mediocampistas: García, Rodríguez, Rodolfo Pizarro, Jose Rodriguez e Ían Torres
Delanteros: Oscar Estupiñan
Alineación de Xolos de Tijuana
Portero: José Rodríguez
Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Ortíz,
Mediocampistas: Gómez, Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga y José Rivero
Delanteros: Pérez y Daoudi
Gilberto Mora regresa a la canchas al estar convocado para el encuentro y encontrarse en la banca. Por lo que podría tener minutos en el terreno de juego.
Así puedes ver el Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana EN VIVO
El encuentro de Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión comienza al finalizar el encuentro de Puebla vs León.
El juego va a tener la narración y el análisis de Carlos "Warrior" Guerrero, Jésus Joel Fuentes, Francisco Chacón y Álvaro López Sordo.