Alineaciones CONFIRMADAS del Chivas vs FC Dallas de la Leagues Cup 2026

Partidazo desde San José, California en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 entre las Chivas del Guadalajara y el FC Dallas. El equipo rojiblanco cayó desde los 11 pasos en la primera fecha ante Los Angeles Football Club y con ello, tiene la obligación de sacar por lo menos dos puntos en el compromiso con el cuadro texano. Por el otro lado, el conjunto de la Major League Soccer tiene mayor margen de error tras su triunfo por 2-0 en los Gallos Blancos de Querétaro y sueña con su pase a la siguiente ronda.

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Para este compromiso, Gabriel Milito manda lo mejor que tiene de su repertorio encabezado por Roberto Alvarado. El famoso 'Piojo' estará acompañado de Armando González y Ángel Sepúlevda en la ofensiva. Además, Luis Romo va como capitán del equipo a pesar de que falló su pena máxima frente al LAFC.

Alineación del FC Dallas

Portero: Sirois

Defensas: Moore,Norris e Ibeagha

Mediocampistas: Kamugo, Johansson, Kaick y Ramiro

Delanteros: Valiente, Sarver y Musa

Alineación de las Chivas del Guadalajara

Portero: Rangel

Defensas: Ledezma, Campillo, Gómez y Romo

Mediocampistas: González, González, Govea y Alvarado

Delanteros: Sepúlveda y González

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