Alineaciones CONFIRMADAS del Chivas vs FC Dallas de la Leagues Cup 2026
El Rebaño Sagrado se juega la vida en la Leagues Cup cuando se vea las caras con el club texano tras caer en la primera fecha en penales ante el LAFC.
Partidazo desde San José, California en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 entre las Chivas del Guadalajara y el FC Dallas. El equipo rojiblanco cayó desde los 11 pasos en la primera fecha ante Los Angeles Football Club y con ello, tiene la obligación de sacar por lo menos dos puntos en el compromiso con el cuadro texano. Por el otro lado, el conjunto de la Major League Soccer tiene mayor margen de error tras su triunfo por 2-0 en los Gallos Blancos de Querétaro y sueña con su pase a la siguiente ronda.
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Para este compromiso, Gabriel Milito manda lo mejor que tiene de su repertorio encabezado por Roberto Alvarado. El famoso 'Piojo' estará acompañado de Armando González y Ángel Sepúlevda en la ofensiva. Además, Luis Romo va como capitán del equipo a pesar de que falló su pena máxima frente al LAFC.
Alineación del FC Dallas
- Portero: Sirois
- Defensas: Moore,Norris e Ibeagha
- Mediocampistas: Kamugo, Johansson, Kaick y Ramiro
- Delanteros: Valiente, Sarver y Musa
Alineación de las Chivas del Guadalajara
- Portero: Rangel
- Defensas: Ledezma, Campillo, Gómez y Romo
- Mediocampistas: González, González, Govea y Alvarado
- Delanteros: Sepúlveda y González
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