Luis Suárez envía desgarrador mensaje a Messi por la muerte de su padre: Tu papá desde arriba te va a seguir mirando orgulloso

Luis Suárez es uno de los grandes amigos de Lionel Messi, al menos en lo que públicamente se conoce de ambos jugadores. Con esa amistad que se remonta a sus mejores años en Barcelona, el uruguayo se pronunció con un mensaje de condolencia para Leo por el fallecimiento de su papá Jorge Messi.

Este sábado 8 de agosto, la familia Messi y Lionel Messi fueron informados de uno de los golpes más grandes para el jugador, y es precisamente el fallecimiento de su papá quien había arrastrado padecimientos por las últimas semanas o quizás meses.

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En pleno Mundial 2026 surgieron noticias de la salud de Jorge Messi donde algunos decían que ya había muerto. Lo que es una realidad es que luego de un periodo tratando de lidiar con la enfermedad, el papá de Leo Messi y quien lo dio todo por encumbrar a su hijo desde niño y de adolescente asegurarle un lugar en el Barcelona murió a los

Este fue el mensaje de Luis Suárez para Messi por el fallecimiento de su papá

"Amigo, te abrazo fuerte a vos y a toda tu gran familia. Tu papá desde arriba te va a seguir mirando orgulloso como lo hizo siempre. Todo mi cariño en estos momentos va para la familia Messi. Descansa en paz, Jorge", fue el mesaje póstumo de Suárez hacia su amigo Messi.

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El mensaje lo publicó por la tarde del sábado 8 de agosto, a través de sus historias de Instagram

Inter Miami, lanza mensaje de apoyo a Messi

Muy temprano el equipo Inter Miami se pronunció por la pérdida sensible de Messi, al hacerse pública la muerte de su padre. El equipo de la MLS que está compitiendo en Leagues Cup subrayó que 'sus corazones están con el capitán'.

Our hearts are with our captain, Leo, and the entire Messi family. pic.twitter.com/nJ3umEpirU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 8, 2026

PSG, lanzó mensaje para Messi ante la muerte de Jorge Messi

Messi también recibió apoyo de su ex equipo PSG en un mensaje póstumo en el que buscaron "expresar sus más sinceras condolencias".

El Paris Saint-Germain, su presidente y todo el Club expresan sus más sinceras condolencias a Leo Messi tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.



El Club transmite todo su apoyo a Leo, a su familia y a sus seres queridos en este difícil momento.



Que descanse en paz. — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 8, 2026

Barcelona, también se maniestó en apoyo a Leo Messi

La historia de Messi está ligada a Barcelona y a su padre, por lo que el equipo de La Liga no podría quedarse atrás en enviar un mensaje de apoyo, el cual fue emotivo e institucional.