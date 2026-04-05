Alineaciones CONFIRMADAS del Cruz Azul vs Pachuca en la jornada 13 del Clausura 2026
Nicolás Larcamón y Esteban Solari no se guardan nada de su repertorio en busca de las tres unidades desde el Estadio Cuauhtémoc en esta fecha 13.
Duelo de equipos originarios del estado de Hidalgo. Cruz Azul recibirá en el Estadio Cuauhtémoc a los Tuzos del Pachuca en lo que pinta ser un partidazo. Tercero contra quinto general en busca de asegurarse aún más en zona de liguilla y pensar en subir posiciones de cara a lo que será la fase final del presente Torneo Clausura 2026.
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Para este cotejo desde suelo poblano, el director técnico celeste; Nicolás Larcamón manda a la cancha a Christián Eberé. El futbolista con pasado en el Nacional de Montevideo tendrá su primer gran oportunidad con la Máquina Celeste y buscará ser una pieza clave ante los tuzos. Por otro lado, Esteban Solari y compañía querrán las tres unidades y rebasar a los Pumas de la UNAM en la general.
Alineación confirmada de Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta y Gonzalo Piovi
- Mediocampistas: Jéremy Márquez, Amaury García, Luka Romero, Charly Rodríguez y José Paradela
- Delanteros: Nicolás Ibáñez y Osinachi Ebere
Alineación confirmada de Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Sergio Barreto, Eduardo dos Santos, Brian García y Carlos Sánchez
- Mediocampistas: Víctor Guzmán, Christián Rivera, Elías Montiel e Idrissi
- Delanteros: Salomón Rondón y Roberto Nunes
Recuerda que podrás seguir el resultado de los partidos de esta jornada sabatina por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Rayados de Monterrey recibe al Atlético San Luis, Gallos Blancos hará lo propio con los Diablos Rojos del Toluca, Cruz Azul le hará los honores al Pachuca, los Rojinegros visitarán a la Fiera y para cerrar, las Águilas se verán las caras con Santos Laguna.