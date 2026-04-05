Alineaciones CONFIRMADAS del Cruz Azul vs Pachuca en la jornada 13 del Clausura 2026

Duelo de equipos originarios del estado de Hidalgo. Cruz Azul recibirá en el Estadio Cuauhtémoc a los Tuzos del Pachuca en lo que pinta ser un partidazo. Tercero contra quinto general en busca de asegurarse aún más en zona de liguilla y pensar en subir posiciones de cara a lo que será la fase final del presente Torneo Clausura 2026.

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Para este cotejo desde suelo poblano, el director técnico celeste; Nicolás Larcamón manda a la cancha a Christián Eberé. El futbolista con pasado en el Nacional de Montevideo tendrá su primer gran oportunidad con la Máquina Celeste y buscará ser una pieza clave ante los tuzos. Por otro lado, Esteban Solari y compañía querrán las tres unidades y rebasar a los Pumas de la UNAM en la general.

Alineación confirmada de Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta y Gonzalo Piovi

Mediocampistas: Jéremy Márquez, Amaury García, Luka Romero, Charly Rodríguez y José Paradela

Delanteros: Nicolás Ibáñez y Osinachi Ebere

Alineación confirmada de Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Sergio Barreto, Eduardo dos Santos, Brian García y Carlos Sánchez

Mediocampistas: Víctor Guzmán, Christián Rivera, Elías Montiel e Idrissi

Delanteros: Salomón Rondón y Roberto Nunes

Recuerda que podrás seguir el resultado de los partidos de esta jornada sabatina por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Rayados de Monterrey recibe al Atlético San Luis, Gallos Blancos hará lo propio con los Diablos Rojos del Toluca, Cruz Azul le hará los honores al Pachuca, los Rojinegros visitarán a la Fiera y para cerrar, las Águilas se verán las caras con Santos Laguna.