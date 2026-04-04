La reacción VIRAL de Arturo Vidal, cuando Eduin Caz, de Grupo Firme lo saluda en su concierto en Chile; VIDEO

Este sábado 4 de abril, se difundieron diferentes videos del concierto de Grupo Firme en el que se volvió viral el momento en el que Eduin Caz saludó a Arturo Vidal pues se sorprendió de ver al futbolista entre el público.

En un momento del concierto, Eduin empezó a hablar con el publico, gritando el nombre de Vidal pues aseguraron que estaba en el lugar, en el momento en el que lo vio, lo terminó saludando con mucha emoción pues se sorprendió de ver al futbolista que no dudo en saludarlo desde la distancia.

Eduin no dudó en agradecerle por estar presente en el concierto y siguió interactuando con el público.

Hermano Eduin Caz y Arturo Vidal.

En todos lados menos en el mundial. pic.twitter.com/9RWiwzUY6F — El Príncipe (@EL3PRINCIPE) April 4, 2026

La afición se emocionó por ver a Arturo Vidal

Vidal, considerado una leyenda y parte importante en la historia del futbol de Chile, fue ovacionado al momento de aparecer en la pantalla y teniendo su interacción con Eduin Caz.

El futbolista se vio con su clásico peinado, usando una camisa y pasndo un momento agradable para Vidal.