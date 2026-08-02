Alineaciones CONFIRMADAS del América vs Santos Laguna, partido de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

En la antesala del parón por la Leagues Cup 2026, el Estadio Banorte abre sus puertas para el choque de la Jornada 3 entre América y Santos Laguna.

Este duelo del Apertura 2026 tiene un ingrediente principal en los banquillos, tanto Guillermo Almada con las Águilas, como Renato Paiva al frente de los Guerreros, afrontan el inicio de sus respectivos proyectos buscando consolidar su idea táctica y rotando piezas con el objetivo principal de encontrar ese once titular definitivo que les dé certidumbre por el resto del semestre.

Con Almada al mando y todavía evaluando el rendimiento de sus jugadores para definir a su cuadro estelar, el equipo registra una victoria sobre Querétaro y un empate frente al Atlante

Te puede interesar: América vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 2 de agosto, partido de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Alineación del América

La alineación está conformada por Rodolfo Cota (portero), Sebastián Cáceres (defensa), Cristian Borja (defensa), Ramón Juárez (defensa), Isaías Violante (medio ofensivo), Alan Cervantes (medio), Alexis Gutiérrez (medio), Raphael Cavalcante (medio), Erick Sánchez (medio), Dagoberto Espinoza (medio) y Henry Martín (delantero).

¡Las Águilas están en CAsa! 🦅



Hoy se juega de locales en el Estadio Banorte 💙🏟️💛 pic.twitter.com/ypH9lSUUXX — Club América (@ClubAmerica) August 2, 2026

Del otro lado, el panorama en la pizarra de Renato Paiva es de urgencia inmediata. El técnico portugués llega a la capital del país con la presión de enderezar el rumbo tras arrancar su gestión con dos descalabros al hilo frente a Monterrey (2-3) y Atlas (0-1).

Mientras el timonel santista sigue experimentando en sus líneas para encontrar su mejor versión táctica, los de la Comarca tienen la obligación de sumar sus primeros puntos del torneo y, de paso, romper una pesada inercia negativa ante el América que se extiende desde el Apertura 2019.

Te puede interesar: Club América suma un refuerzo que no esperaba para su portería de cara al Apertura 2026

Alineación de Santos laguna

La alineación está conformada por Carlos Acevedo (portero), Mauricio Cuevas (defensa lateral), Emmanuel Echeverría (defensa lateral), Franco Pardo (defensa central), Felipe Sánchez (defensa central), Aldo López (medio), Salvador Mariscal (medio), Ezequiel Bullaude (medio ofensivo), Francisco Villalba (medio ofensivo), Ramiro Sordo (medio ofensivo) y Eduardo Aguirre (delantero).

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Ver GRATIS y ONLINE del 24 de julio al 8 de agosto