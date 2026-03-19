Alineaciones CONFIRMADAS del América vs Philadephia Union en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup

El Club América recibirá al Philadelphia Union en partido correspondiente a los octavos de final de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026. Las Águilas sacaron la mínima ventaja en suelo estadounidense, pero a un costo muy alto; la grave lesión de Luis Ángel Malagón. Ahora, los pupilos de André Jardine tendrán que encarar el segundo partido ante el Union y cerrar la eliminatoria para instalarse en los cuartos de final del certamen coopero.

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Para este cotejo, el director técnico brasileño no se guardó nada y va prácticamente con lo mejor de su repertorio disponible. Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Raphael Veiga parten como titulares, mientras que, seré el experimentado Rodolfo Cota quien defienda el arco azulcrema.

Alineación CONFIRMADA del América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Aarón Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristián Borja

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Raphael Veiga

Delanteros: Patricio Salas, Alex Zendejas y Brian Rodríguez

Alineación CONFIRMADA del Philadelphia Union

Portero: Andrew Rick

Defensas: Japhet Sery, Olwethu, Geiner Martínez y Nathan

Mediocampistas: Lukic, Sullivan, Vassilev, Bueno e Iloski

Delanteros: Korzeniowski

Cabe destacar que, este partido entre América y Philadelphia será el último de carácter internacional que tenga el club de Coapa en el Estadio Ciudad de los Deportes. La serie de cuartos de final que de manera hipotética aún disputaría el equipo mexicano ya se daría en el renovado Estadio Banorte.

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