Alineaciones confirmadas del Puebla vs Chivas de Guadalajara de la Jornada 3

Puebla recibirá a Chivas en el marco de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y este será uno de los duelos más emocionantes de la última fecha antes del parón por la Leagues Cup. Por ello es importante conocer las alineaciones de ambos equipos y saber los nombres de los 22 jugadores que se enfrentarán en el Estadio Cuauhtémoc.

El conjunto poblano viene de caer ante Cruz Azul en la Jornada 2 luego de vencer a Juárez por la mínima en la primera fecha de actividad del torneo. Gerardo Espinoza y sus pupilos tratarán de que pese el Estadio Cuauhtémoc ante el conjunto rojiblanco.

Las Chivas han tenido un inicio de torneo agridulce después de brillar en el Clausura 2026. Primero fueron derrotados por Toluca en casa, pero una semana después lograron hacer valer la localía contra los Bravos de Juárez al vencerlos por la mínima. Ahora, tratarán de sumar otros tres puntos en su primer partido como visitantes en el Apertura 2026.

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Alineaciones confirmadas del Puebla vs Chivas en la Jornada 3

Ricardo Gutiérrez

Juan Vargas

Facundo Almada

Fernando Monárrez

Iker Moreno

Sergio Sanabria

Carlos Baltazar

Alejandro Organista

Kevin Velasco

Emiliano Gómez

Eduardo Mustre

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Alineaciones confirmadas del Chivas contra Puebla en la Jornada 3