El problema al que teme Cruz Azul en la negociación con Monaco por Erik Lira: “Ya ha pasado”

Erik Lira tiene el deseo de dejar Cruz Azul para tener su primera experiencia en Europa. El mediocampista utilizó de gran manera la vidriera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ahora tiene a varios equipos haciendo fila por su fichaje. El AS Mónaco aparece como el club con mayor interés por el futbolista de la Selección Mexicana, sin embargo, existe un temor dentro de La Máquina que esperan que no se cumpla.

Resulta que el conjunto francés elaboró una primera oferta por Lira, la cual no cumplió para nada con las expectativas de Cruz Azul. La misma era de unos 3 millones de dólares por la totalidad de la ficha del mediocampista, monto que fue considerado como absurdo puertas adentro del club cementero. En este contexto, se reveló que la directiva tiene un miedo concreto: que Erik Lira sea malvendido a Europa.

Cruz Azul tiene miedo del dinero que podría recibir por Erik Lira

Carlos Córdova, periodista y antiguo jefe de prensa de La Máquina, reveló que la directiva celeste quiere evitar que el club comprador interfiera en la cabeza de Erik Lira para buscar su salida de Cruz Azul por un monto inferior al esperado.

|MEXSPORT

“El riesgo es que, si el club francés ofrece tres millones, el jugador empiece a presionar para salir por una cifra mucho menor a su valor real e incluso deje de entrenar. Y no lo digo por Erik Lira, porque con él no creo que suceda algo así, pero es una situación que ya ha pasado con muchos otros”, expresó el corresponsal.

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En este sentido, agregó: “Ese es el gran temor de la directiva: que el jugador presione para salir por tres millones cuando su valor es de ocho. La postura del club es clara: si el Mónaco realmente lo quiere, que ponga sobre la mesa el dinero que se solicita para dejarlo ir.

Aún queda mucho mercado por delante y este tema se seguirá moviendo durante varias semanas. La evolución de las negociaciones dejará al descubierto qué tan real es el interés del equipo francés”.

|Crédito: @erik_lira / X

El dinero que solicita Cruz Azul por Erik Lira

Cruz Azul solicita alrededor de 8 millones de dólares para permitir la salida de Erik Lira al futbol europeo. Además, la directiva pretende conservar un porcentaje de una futura venta del mediocampista.

La cifra es menor a su cláusula de rescisión, estimada en 20 millones de dólares. La Máquina estaría dispuesta a negociar por debajo de ese monto para facilitar el salto de Lira a Europa, pero no aceptaría propuestas alejadas de sus pretensiones. El jugador tiene contrato con el conjunto celeste hasta junio de 2029.