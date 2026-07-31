Fecha y HORARIO para ver el Gallos de Querétaro vs Tigres, juego de la Jornada 3 de la Liga BBVA MX

La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continuará con la actividad sabatina después del viernes botanero y lo hará con el duelo entre Gallos de Querétaro y Tigres de la UANL. El conjunto de Nuevo León hará frente al equipo queretano en medio de una crisis luego de la desvinculación de Guido Pizarro como director técnico.

Los Tigres solo suman un punto en el torneo tras caer ante Xolos en la jornada inaugural y empatar agónicamente contra Atlético San Luis en la segunda fecha de actividad en el torneo. Por su parte, Querétaro dio una de las sorpresas al vencer a Pachuca a domicilio tras caer contra el América en casa.

Ahora, Hernán Elizondo, quien fungía como DT de la Sub-21 de Tigres, tendrá la misión de conseguir su primer triunfo del torneo mientras la organización busca a un nuevo entrenador. Por su parte, los dirigidos por Esteban González buscarán construir sobre el triunfo ante los Tuzos y escalar posiciones en la tabla.

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⚽️ Cerramos preparación de cara a enfrentar mañana a Querétaro. 💪🏼 ¡Vamos, Tigres! pic.twitter.com/I7bNzO7VeN — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 31, 2026

Horario y fecha del Gallos de Querétaro vs Tigres de la Jornada 3 del Apertura 2026

El partido entre Gallos de Querétaro y Tigres, correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, está programado para disputarse el sábado 1 de agosto a las 5:00 p.m. en el Estadio Corregidora. Kati Itzel García, silbante con experiencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, será la encargada de impartir justicia en el duelo entre queretanos y universitarios.

Históricamente, Tigres y Querétaro se han enfrentado 45 veces entre Liga MX, Copa MX y Concachampions, desde 2002. El saldo favorece a los de Nuevo León con 25 triunfos por siete de los Gallos con 13 empates entre ambas organizaciones.

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