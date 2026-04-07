Alineaciones CONFIRMADAS del Nashville SC vs América en los cuartos de final de ida en la Concacaf Champions Cup
André Jardine manda lo mejor que tiene disponible en su repertorio en busca de sacar un buen resultado en patio ajeno y sentenciar la serie en CDMX.
El Club América viaja a Tennessee en busca de sacar un buen resultado ante el Nashville SC en la ida de los cuartos de final en la Concacaf Champions Cup. Los pupilos de André Jardine vienen de obtener un empate en Torreón ante Santos Laguna y pusieron en entredicho su clasificación a la liguilla en el Torneo Clausura 2026, por otro lado, en el plano internacional, tendrán que eliminar al equipo que sacó al Inter Miami de Lionel Messi en el torneo coopero si quieren seguir con el sueño del Super Mundial de Clubes.
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Para este partido, el estratega brasileño no se guardó nada de lo que tiene disponible y va con prácticamente la misma alineación que sacó un punto ante los Guerreros. Cabe destacar la presencia de Erick Sánchez, quien lamentablemente salió lesionado en la cancha de Santos Laguna y forma de. nuevo en el 11 estelar. Por otro lado, la presencia de Patricio Salas en el eje del ataque, significa una sola cosa, Jardine lo prefiere sobre José Zúñiga.
Alineación del Nashville SC
- Portero: Shwake
- Defensas: Najar, Palacios, Woledzi y Madrigal
- Mediocampistas: Corcoran, Yazbek y Baker
- Delanteros: Espinoza, Muhktar y Surridge
Alineación del América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Ramón Juárez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Miguel Vázquez
- Mediocampistas: Erick Sánchez, Rodrigo Dourado, Alex Zendejas e Isaías Violante
- Delanteros: Raphael Veiga y Patricio Salas
Recuerda que podrás seguir en vivo el resultado del partido entre el Nashville FC y el Club América de este martes 7 de abril en punto de las 6:00 pm por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com, al igual que, el cotejo entre Los Angeles Football Club y el Cruz Azul de este mismo día a las 8:00 pm.