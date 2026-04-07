Cruz Azul tiene algo que se le escapó de las manos a Club América en Concacaf

Cruz Azul se convirtió en el nuevo líder de la Clasificación de Clubes de la Concacaf (CCR), consolidándose una vez más como el equipo más fuerte de la región. El vigente campeón de la Concachampions se volvió a quedar con el liderato, el mismo que alguna vez le perteneció al Club América y que no ha vuelto a conseguir desde el año pasado.

Las Águilas obtuvieron el liderato en el mes de abril del 2025 tras haber clasificado a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions League de aquel año. En aquel entonces, los azulcremas desplazaron a Columbus Crew, equipo que ocupaba la cima. Sin embargo, un año más tarde, la corona le pertenece a La Máquina, quienes enfrentarán a LAFC esta noche.

|Instagram: Cruz Azul

En la actualidad, América escaló dos posiciones respecto al ranking anterior. No obstante, se mantienen en la quinta posición, lejos de Cruz Azul. En el medio se encuentran Toluca, Seattle Sounders y el propio LAFC respectivamente. Cabe resaltar que ambos equipos podrán seguir escalando posiciones si avanzan en el certamen, ya que los dos afrontarán la serie de Cuartos de Final.

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Así funciona el ranking de la Concacaf

El Índice de Clasificación de Clubes de Concacaf evalúa el rendimiento de los equipos y ligas pertenecientes a la confederación. Cada uno de los clubes suman puntos mediante los resultados conseguidos en sus ligas nacionales, torneos regionales y partidos de la Concachampions. De acuerdo al ranking, Cruz Azul es el equipo más sólido de la región, aunque por poca diferencia.

|Club América

El Top 10 de clubes de la Concacaf

Cruz Azul: 1,271 puntos. Toluca: 1,265 puntos. Seattle Sounders: 1,254 puntos. LAFC: 1,251 puntos. América: 1,247 puntos. Tigres: 1,239 puntos. Inter Miami: 1,238 puntos. Nashville SC: 1,227 puntos. Chivas: 1,220 puntos. Columbus Crew: 1,219 puntos.

The April Concacaf Club Ranking is in 📊



Cruz Azul reclaims the top spot ahead of the Champions Cup Quarterfinals 🚂



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Los rivales de Cruz Azul y América en Concachampions

Cruz Azul enfrentará a LAFC en la serie de Cuartos de Final con el objetivo de tener un lugar en Semifinales. Cabe destacar que el equipo de Los Ángeles viene de eliminar a Liga Deportiva Alajuelense en la ronda anterior.

Por su lado, el América chocará contra Nashville, equipo que también pertenece a la MLS. Los norteamericanos vienen de dejar afuera al Inter Miami de Lionel Messi y buscarán dar el golpe contra los azulcremas.

