Alineaciones CONFIRMADAS del Pumas vs Rayados de Monterrey de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El Estadio Olímpico Universitario abrirá sus puertas para uno de los partidos más importantes de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026; Pumas de la UNAM vs Rayados de Monterrey. El equipo del Pedregal expondrá su invicto una vez más ante La Pandilla que ha viene de ganar por la mínima diferencia en casa ante León. Por su parte, los pupilos de Efraín Juárez consiguieron los tres puntos ante el Puebla en el Cuauhtémoc.

Te puede interesar: INSÓLITO: El único equipo INVICTO del Torneo Clausura 2026

Para este compromiso, el estratega auriazul recupera a una de sus piezas más importantes en su 11 inicial; Adalberto Carrasquilla. El volante panameño regresa a al titularidad, mientras que, Robert Morales y Juninho repiten con los estelares. En el caso de los visitantes, Sergio Canales comanda el equipo que buscará la victoria en suelo capitalino.

Alineación de Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Álvaro Angulo, Nathan Silva y Ángel Azuaje

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Rodrigo López, Alan Medina, Jordan Carrillo y Pedro Vite

Delanteros: Robert Morales y Juninho

Alineación de Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Luis Reyes

Mediocampistas: Sergio Canales, Fidel Ambriz, Oliver Torres, Luca Orellano e Iker Fimbres

Delanteros: Uros Durdevic

Cabe destacar que, en caso de que Club Universidad Nacional consiga la victoria frente a Rayados, no solo conservaría su invicto en el presente torneo, también se pondría como tercer lugar de la tabla con 15 unidades solo por debajo de las Chivas del Guadalajara y de la Máquina Celeste de Cruz Azul.

Por otro lado, Rayados superaría a Pumas en la tabla general si saca las tres unidades en el Estadio Olímpico Universitario. Con los hipotéticos tres puntos, el cuadro de la Sultana llegaría a las 13 unidades, uno más de los que tiene Pumas tras seis jornadas disputadas en este semestre.