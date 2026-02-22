INSÓLITO: El único equipo INVICTO del Torneo Clausura 2026

La caída de las Chivas del Guadalajara a manos de Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc ha dejado a un solo equipo como invicto en el torneo Clausura 2026; los Pumas de la UNAM. El conjunto dirigido por Efraín Juárez no conoce la derrota tras seis partidos disputados (tres victorias y tres empates) y hoy, expondrá ese 'título' en el Estadio Olímpico Universitario frente a los Rayados de Monterrey en punto de las 5:00 pm.

A pesar de ser criticado por la afición auriazul, Juárez tiene de momento a los Pumas en el sexto lugar de la clasificación general con 12 unidades y un partido por disputar. Victorias ante Tigres, Santos Laguna y Puebla, además de, empates contra Atlas de Guadalajara, Gallos Blancos de Querétaro y Club León tienen a Universidad Nacional en puestos de liguilla directa. Lo curioso es que dos de sus tres triunfos fueron en calidad de visitante (Puebla y Tigres).

Pueden llegar al tercer lugar

El Estadio Olímpico Universitario será testigo de uno de los partidos más atractivos de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026. Tanto los Pumas como la Pandilla de Domenec Torrent están en puestos de liguilla (sextos y octavos respectivamente) y buscarán las unidades para subir puestos en la tabla general. De hecho, un triunfo de los del Pedregal los pondría en el tercer puesto, solo por debajo de las Chivas del Guadalajara y de Cruz Azul.

Por si fuera poco, una victoria por parte de los pupilos de Juárez resultaría en récord perfecto ante los equipos de la Sultana del Norte (dos de los clubes que más se le indegestan a Pumas).