Alineaciones CONFIRMADAS del Real Madrid vs Atlético de Madrid en el Derbi de La Liga

Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en partido correspondiente a la jornada 29 de La Liga y hay más de tres unidades en juego esta noche. El Santiago Bernabeu abrirá las puertas para una edición más del Derbi de la capital ibérica en la que el cuadro merengue llega como segundo lugar con 66 unidades, mientras que, los pupilos de Diego Simeone est´án en cuarto lugar con 57 puntos, por lo que un triunfo los pondría en el tercer lugar superando al Villarreal.

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Para este compromiso, Álvaro Arbeloa no tendrá disponible a una de sus grandes figuras; Thibaut Courtois. El portero belga presentó molestias físicas a media semana y será Andriy Lunin quien defienda el arco del equipo blanco. Por otro lado, Kylian Mbappé aparece en el banquillo si es que el director técnico español lo requiere en el compromiso. Por otro lado, Antoine Griezmann y Julián Álvarez van como titulares de los 'Colchoneros', con Ademola Lookman y Giuliano Simeone en los costados.

Alineación del Real Madrid

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Dani Carvaja, Rudiger, Dean Huijsen y Fran García

Mediocampistas: Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni y Thiago Pitarch

Delanteros: Arda Guler, Vinicius Jr y Fran García

Alineación del Atlético de Madrid

Portero: Juan Musso

Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Robin Le Norman y Marco Llorente

Mediocampistas: Ademola Lookman, Cardoso, Koke y Giuliano Simeone

Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez

Recuerda que puedes seguir el resultado del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid este domingo 22 de marzo en punto de las 2:00 por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.