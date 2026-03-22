Alineaciones CONFIRMADAS del Real Madrid vs Atlético de Madrid en el Derbi de La Liga
Ni Álvaro Arbeloa ni Diego Simeone se guardan nada de lo disponible, Vinicius Jr comanda la ofensiva merengue junto a Brahim Díaz y Arda Guler.
Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en partido correspondiente a la jornada 29 de La Liga y hay más de tres unidades en juego esta noche. El Santiago Bernabeu abrirá las puertas para una edición más del Derbi de la capital ibérica en la que el cuadro merengue llega como segundo lugar con 66 unidades, mientras que, los pupilos de Diego Simeone est´án en cuarto lugar con 57 puntos, por lo que un triunfo los pondría en el tercer lugar superando al Villarreal.
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Para este compromiso, Álvaro Arbeloa no tendrá disponible a una de sus grandes figuras; Thibaut Courtois. El portero belga presentó molestias físicas a media semana y será Andriy Lunin quien defienda el arco del equipo blanco. Por otro lado, Kylian Mbappé aparece en el banquillo si es que el director técnico español lo requiere en el compromiso. Por otro lado, Antoine Griezmann y Julián Álvarez van como titulares de los 'Colchoneros', con Ademola Lookman y Giuliano Simeone en los costados.
Alineación del Real Madrid
- Portero: Andriy Lunin
- Defensas: Dani Carvaja, Rudiger, Dean Huijsen y Fran García
- Mediocampistas: Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni y Thiago Pitarch
- Delanteros: Arda Guler, Vinicius Jr y Fran García
Alineación del Atlético de Madrid
- Portero: Juan Musso
- Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Robin Le Norman y Marco Llorente
- Mediocampistas: Ademola Lookman, Cardoso, Koke y Giuliano Simeone
- Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez
Recuerda que puedes seguir el resultado del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid este domingo 22 de marzo en punto de las 2:00 por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.