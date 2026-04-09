Alineaciones CONFIRMADAS de Tigres vs Seattle Sounders en los cuartos de final de ida en la Concacaf Champions Cup

Los Tigres de la UANL buscarán otra noche mágica de Concacaf Champions Cup en el 'Volcán'. Los pupilos de Guido Pizarro recibirán al Seattle Sounders en el duelo de ida en los cuartos de final del certamen continental con la firme intención de sacar un buen resultado y viajar a los Estados Unidos con más tranquilidad.

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Para ests partido, el 'Conde' y su cuerpo técnico no se guardan nada y mandaron a lo mejor disponible al terreno de juego desde el primer minuto. Ángel Correa liderará la ofensiva 'felina' ante el cuadro de Washinghton, además, como ya es costumbre, Nahuel Guzmán defenderá el arco y Fernando Gorriarán será el encargado de darle creatividad al equipo a partir del mediocampo.

Alineación CONFIRMADA de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Angulo, Romulo, Vladimir Loroña y Jesús Garza

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Araujo, Ozziel Herrera y Diego Lainez

Delanteros: Ángel Correa y Rodrigo Aguirre

Alineación CONFIRMADA de Seattle Sounders

Portero: Frei

Defensas: Roldán, Kossa, Ragen y Tolo

Mediocampistas: Brunell, Roldan, Arriola, Rothrock y Rusnak

Delantero: Morris

¿Primer triunfo mexicano?

Los Tigres de la UANL buscarán conseguir la primer victoria en estos cuartos de final de la Concacaf Champions Cup por parte de un equipo mexicano. El Club América empató sin goles ante el SC Nashville en Tennessee y Cruz Azul fue goleado 3-0 por Los Angeles Football Club en el Banc of California Stadium.

Finalmente, los Diablos Rojos del Toluca serán el equipo que cierre con la participación de los equipos de la Liga MX en estos partidos de ida cuando reciba a otro club californiano; Los Angeles Galaxy este mismo miércoles 8 de abril pero a las 9:00 p.m. Recuerda que podrás seguir en vivo los resultados de ambos partidos por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.