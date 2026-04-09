Alineaciones CONFIRMADAS de Toluca vs LA Galaxy en los cuartos de final de ida en la Concacaf Champions Cup

El Deportivo Toluca sale a escena en la Concacaf Champions Cup. Los Diablos Rojos recibirán en el Nemesio Diez a Los Angeles Galaxy en el duelo de ida en los cuartos de final del torneo internacional. El objetivo es claro para los mexiquenses, sacar una victoria en su terreno de juego y sentenciar la serie la próxma semana en suelo californiano.

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Como lo podíamos imaginar en la previa, Antonio Mohamed va con todo desde el primer minuto y prueba de ello es la presencia de Paulinho en el eje de ataque. Por si fuera poco, Alexis Vega acompañará al ariete portugués y será el sudamericano, Federico Pereira quien comanda la línea defensiva por parte de los locales. En el caso de los visitantes, Marco Reus es el nombre que resalta en el banquillo, el ex jugador del Borussia Dortmund tratará de mostrar su calidad en el Estado de México y ayudar a su equipo en este partido.

Alineación confirmada del Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Santiago Simón, Federico Pereira y Bruno Méndez

Mediocampistas: Nico Castro, Franco Romero, Jesús Gallardo, Helinho y Jesús Angulo

Delanteros: Paulinho y Alexis Vega

Alineación confirmada del Galaxy

Portero: Marcinokowski

Defensas: Yamane, Garcés, Nelson y Yoshida

Mediocampistas: Cerillo, Wynder, Miller y Thommy

Delanteros: Pec y Klauss

¿Primer triunfo de Liga MX?

Los Tigres de la UANL buscarán conseguir la primera victoria en estos cuartos de final de la Concacaf Champions Cup por parte de un equipo mexicano. El Club América empató sin goles ante el SC Nashville en Tennessee y Cruz Azul fue goleado 3-0 por Los Angeles Football Club en el Banc of California Stadium.

Finalmente, los Diablos Rojos del Toluca serán el equipo que cierre con la participación de los equipos de la Liga MX en estos partidos de ida cuando reciba a otro club californiano; Los Angeles Galaxy este mismo miércoles 8 de abril pero a las 9:00 p.m. Recuerda que podrás seguir en vivo los resultados de ambos partidos por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.