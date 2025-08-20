deportes
Inter Miami vs Tigres, alineaciones de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

Conoce el once inicial de Javier Mascherano y Guido Pizarro para el juego entre Inter Miami y Tigres, partido de 4tos de Final de la Leagues Cup 2025

Guido Pizarro, DT de Tigres
Oscar Rodríguez
Leagues Cup 2025
Regresa la actividad a la Leagues Cup 2025. Luego de dos semanas del último partido de la Primera Fase de competencia, el Inter Miami y Tigres definen al primer semifinalista del certamen que mide a los equipos de la Major League Soccer contra las escuadras de la Liga BBVA MX.

Dirigidos por Javier Mascherano, el conjunto de ‘Las Gazas’ encara el partido tras haber derrotado a LA Galaxy en el certamen local. De igual forma, el equipo de Florida cuenta con el regreso de Lionel Messi, quien se había ausentado para recuperarse de la lesión sufrida frente a Necaxa durante la Fase Uno del torneo, no obstante, no fue considerado para el duelo de Leagues Cup.

Del otro lado, los Tigres comandados por Guido Pizarro cuentan con el retorno de André-Pierre Gignac y encaran el partido tras haber perdido frente al América en la Fecha 5 del Apertura 2025. El delantero de Francia no había estado disponible y ahora, vuelve en busca de ayudar a su equipo a avanzar a la siguiente ronda. El duelo entre el Inter Miami y Tigres en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025, marca el segundo enfrentamiento oficial entre ambas escuadras.

En la Leagues Cup 2024, los equipos chocaron en la Jornada 3 de la Primera Fase en un duelo que se llevaron los Tigres por marcador de 2-1. Durante dicho compromiso, el equipo de la UANL se hizo de los tres puntos con goles de Juan Brunetta y Juan Pablo Vigón. Del otro lado, Leonardo Campana hizo el gol de Miami.

Alineaciones Inter Miami vs Tigres

Inter Miami: Ustari, Fray, Luján, Falcón, Alba, Bright, Busquets, Allende, De Paul, Segovia y Suárez.

Tigres: Guzmán, Aquino, Zwara, Purata, Garza, Lainez, Brunetta, Gorriarán, Herrera, Ibáñez y Correa.

Inter Miami
Tigres de la UANL
