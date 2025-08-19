¡Todos lo quieren! Edson Álvarez recibe múltiples ofertas de equipos TOP de Europa

El futuro de Edson Álvarez se encuentra en el aire. El mediocampista mexicano no es parte del proyecto del West Ham bajo el mando de Graham Potter y ahora, se encuentra negociando en el inicio de la Temporada 2025/26 con diferentes equipos de Europa.

Equipos que buscan a Edson Álvarez

A pesar de que el Fenerbahçe tiene un acuerdo con el conjunto de los ‘Hammers’ para hacerse de los servicios del jugador de 27 años de edad, la realidad es que Edson Álvarez no ha tomado una decisión final para continuar su carrera, pues de acuerdo a diversos reportes, han llegado ofertas de otros equipos como el Inter, Borussia Dortmund y Porto.

Jugando para el West Ham, el mexicano tuvo un registro de 73 partidos disputados, mismos en los que hizo dos goles y dio tres asistencias. Anteriormente, militando en el Ajax, el registro de Edson fue de 147 compromisos jugados con 13 anotaciones y seis pases de gol.

En el inicio de la Temporada 2025/26 en las Ligas de Europa, el West Ham fue derrotado en la Fecha 1 de la Premier League por el Sunderland.

Actualmente, Edson Álvarez tiene un valor aproximado a los 25 millones de euros y una decisión por tomar entre emigrar a Italia, Portugal o Alemania, teniendo por delante al equipo dirigido por José Mourinho ya que el Fenerbahçe es el cuadro que tiene avanzadas las negociaciones con el West Ham. Y es que para tomar la decisión final, el mexicano debe pensar a futuro sabiendo que tiene por delante la Copa del Mundo de 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

