Necaxa vs León: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Conoce las alineaciones confirmadas para el partido de Necaxa vs León de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Iván Vilchis
Este viernes 15 de agosto del 2025, se enfrentan Necaxa vs León en el Estadio Victoria en Aguascalientes, siendo el último partido del día. El encuentro corresponde a la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y se disputará en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México y ya se conocen las alineaciones para le juego.

Te puede interesar: Ver GRATIS y EN VIVO el Necaxa vs León, partido de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX, Apertura 2025

Alineaciones confirmadas Necaxa vs León

Alineación Necaxa

La alineación de Fernando Gago es la siguiente para buscar la victoria y mantenerse en la lucha entre los lugares que pelean clasificar.

Portero: Unsain
Defensas: Peñam Jacob, Calderón y Rodríguez
Mediocampistas: Ante, Palavecino, Diego de Buen, Rojas, Pérez
Delanteros: Cambindo

Alineación de León

Eduardo Berizzo decidió mandar la siguiente alineación con la clara intención de dejar atras los malos resultados y poder revertir el momento del equipo.

Portero: García
Defensas: Pereira, Echeverria, Barreiro y Fonseca
Mediocampistas: Beltrán, Cortizo, Reyes y Santos
Delanteros: De León y Alvarado

Horario y Dónde ver EN VIVO y GRATIS Necaxa vs León

El partido Necaxa vs León lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El juego tendrá la narración y el análisis de Rosique, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo.

La transmisión arranca en punto de las 20:55 horas tiempo del centro de México para que no te pierdas ningún detalle del partido.

Así llegan Necaxa y León

Necaxa llega ocupando el octavo lugar de la tabla con cinco puntos, tras una victoria (3-1 ante Querétaro), dos empates (1-1 contra América y Pumas) y una derrota (3-1 frente a Toluca). Rivales complicados pero contra los que ha podido competir de la mano de Fernando Gago.

Por su parte, León atraviesa un momento complicado. Ubicados en el lugar 15 con solo 3 puntos, los Esmeraldas han sufrido tres derrotas y una victoria en cuatro jornadas.

Necaxa
León
