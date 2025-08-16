Necaxa vs León: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este viernes 15 de agosto del 2025, se enfrentan Necaxa vs León en el Estadio Victoria en Aguascalientes, siendo el último partido del día. El encuentro corresponde a la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y se disputará en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México y ya se conocen las alineaciones para le juego.

Alineaciones confirmadas Necaxa vs León

Alineación Necaxa

La alineación de Fernando Gago es la siguiente para buscar la victoria y mantenerse en la lucha entre los lugares que pelean clasificar.

Portero: Unsain

Defensas: Peñam Jacob, Calderón y Rodríguez

Mediocampistas: Ante, Palavecino, Diego de Buen, Rojas, Pérez

Delanteros: Cambindo

Alineación de León

Eduardo Berizzo decidió mandar la siguiente alineación con la clara intención de dejar atras los malos resultados y poder revertir el momento del equipo.

Portero: García

Defensas: Pereira, Echeverria, Barreiro y Fonseca

Mediocampistas: Beltrán, Cortizo, Reyes y Santos

Delanteros: De León y Alvarado

¡LOS ONCE ESMERALDAS! 🦁



Este es el equipo que salta a la cancha.



— Club León (@clubleonfc) August 16, 2025

Horario y Dónde ver EN VIVO y GRATIS Necaxa vs León

El partido Necaxa vs León lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El juego tendrá la narración y el análisis de Rosique, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo.

La transmisión arranca en punto de las 20:55 horas tiempo del centro de México para que no te pierdas ningún detalle del partido.

Así llegan Necaxa y León

Necaxa llega ocupando el octavo lugar de la tabla con cinco puntos, tras una victoria (3-1 ante Querétaro), dos empates (1-1 contra América y Pumas) y una derrota (3-1 frente a Toluca). Rivales complicados pero contra los que ha podido competir de la mano de Fernando Gago.

Por su parte, León atraviesa un momento complicado. Ubicados en el lugar 15 con solo 3 puntos, los Esmeraldas han sufrido tres derrotas y una victoria en cuatro jornadas.

