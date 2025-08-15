Ver GRATIS y EN VIVO el Necaxa vs León, partido de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX, Apertura 2025

No te pierdas EN VIVO y GRATIS el partido entre Necaxa y el León de James Rodríguez correspondiente a la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX a través de TV Azteca Deportes en el canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

En partido que se llevará a cabo en el Estadio Victoria de Aguascalientes, los Rayos dirigidos por el argentino Fernando Gago, buscarán escalar posiciones que los lleven a puestos de Liguilla directa ante un equipo Esmeralda que de perder, se consolidaría como uno de los peores equipos del certamen, poniendo en riesgo la continuidad de su entrenador Eduardo Berizzo.

Necaxa vs León, horario y dónde ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025

El partido de la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre los Rayos del Necaxa y el Club León, se llevará a cabo este viernes 15 de agosto a las 8:50 pm tiempo del centro de México y podrás disfrutarlo completamente en vivo a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores y comentaristas de México.

Necaxa vs León:



Fecha : Viernes 15 de agosto de 2025

: Viernes 15 de agosto de 2025 Horario : 8:50 pm tiempo del centro de México

: 8:50 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Victoria de Aguascalientes

: Estadio Victoria de Aguascalientes Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

Necaxa vs León, ¿quién es el favorito para ganar según las casas de apuestas?

De acuerdo a las casas de apuestas, en el partido entre Necaxa y León en donde ambos equipos buscan su segunda victoria del torneo, el favorito para ganar son los Rayos, principalmente por el tema de la localía y que La Fiera ha perdido sus últimos tres compromisos.

Necaxa vs León momios del partido:



Necaxa: -113

Empate: +300

León: +280