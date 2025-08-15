Partidos de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX que se juegan HOY viernes 15 de agosto en el Apertura 2025

Arranca la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Este viernes 15 de agosto, las emociones comienzan en punto de las 19:00 horas con el duelo entre Puebla y el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Dirigidos por Pablo Guede, la escuadra de ‘La Franja’ encara el partido en casa luego de haber perdido en su visita a Tigres en la Fecha 4. Por su parte, el conjunto comandado por Guillermo Abascal viene de caer contra Cruz Azul.

Posterior al enfrentamiento en el Estadio Cuauhtémoc, las acciones se trasladan al Estadio Victoria, inmueble en el que Necaxa recibe al Club León en punto de las 21:00 horas. El equipo de Aguascalientes dirigido por Fernando Gago encara el compromiso ante su gente luego de haber sacado un punto del Estadio Olímpico Universitario frente a Pumas. Por su parte, la escuadra de los Esmeraldas llega de perder contra Monterrey en un partido que tuvo la baja de James Rodríguez.

El partido entre Necaxa y el Club León lo vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes a las 20:50 horas acompañado de Antonio Rosique, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo.

Partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025

Viernes 15 de agosto:

Puebla vs Atlético de San Luis - 19:00 Hrs.

Necaxa vs León - 21:05 Hrs.

Sábado 16 de agosto:

Chivas vs Juárez - 17:07 Hrs.

Pachuca vs Tijuana - 19:00 Hrs.

Tigres vs América - 19:00 Hrs.

Cruz Azul vs Santos - 19:00 Hrs.

Toluca vs Pumas - 21:10 Hrs.

Domingo 17 de agosto:

Querétaro vs Atlas

Monterrey vs Mazatlán - 18:00 Hrs.

