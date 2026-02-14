logo deportes horizontal
Puebla vs Pumas: Alineaciones del partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Conoce las alineaciones con las que salen para enfrentarse Puebla vs Pumas en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Pumas
Liga MX

Escrito por: Iván Vilchis

Inicia la actividad de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer encuentro en disputarse es el Puebla vs Pumas este viernes 13 de febrero del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México desde el Estadio Cuauhtémoc.

Los dos equipos quieren la victoria por lo que han decidido mandar a sus mejores elementos disponibles. Aquí te dejamos las alineaciones de los equipos.

Alineaciones confirmadas de Puebla vs Pumas

Alineación del Puebla

Portero: Gutiérrez
Defensas: Luis Rey, Vargas, Díaz y Navarro
Mediocampistas: Moreno, Guerra, Baltarzar, Velasco
Delanteros: Gómez y Lozano

Alineación de Pumas

Tras quedar fuera de la Concachampions, Efraín Juárez manda a sus mejores elementos para mantener el invicto en el futbol mexicano.

Portero: Navas
Defensas: Duarte, Ananias, Angulo
Mediocampistas: López, Garza, Medina Carrillo, Vite
Delanteros: Martínez y Morales

Así puedes ver el Puebla vs Pumas

El juego lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en el sitio web y en la app de TV Azteca Deportes, la transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México. El encuentro tendrá la narración y el analisis de Zague, Francisco Chacón, Omar Villarreal y Jesús Joel Fuentes.

