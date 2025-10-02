Toluca vs LA Galaxy, alineaciones del partido Campeones Cup 2025

Toluca y Galaxy se miden en la Campeones Cup 2025. Dirigidos por Antonio Mohamed, el conjunto Escarlata encara el partido luego de haber vencido a Mazatlán en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, resultado con el que se afianzaron con el liderato del certamen.

Del otro lado, la escuadra de Los Ángeles comandada por Greg Vanney, llega de ganarle al Sporting Kansas City en la Major League Soccer. Ahora, el encuentro de la Campeones Cup enfrenta al Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX ante el Campeón de la MLS, compromiso a jugarse en la cancha del Dignity Health Sports Park en punto de las 20:30 horas, tiempo de la CDMX.

Alineaciones Toluca vs LA Galaxy

Toluca: Luis García, Diego Barbosa, Bruno Mendez, Andres Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Nicolas Castro, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Alexis Vega y Paulinho.

LA Galaxy: Novak Micovic, Miki Yamane, Julian Aude, Maya Yoshida, Carlos Garces, Harbor Miller, Edwin Cerrillo, Diego Fagundez, Gabriel Flores, Elijah Wynder y Joseph Paintsil.

