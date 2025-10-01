Prensa de España se rinde ante Gilberto Mora por sus goles en el Mundial Sub 20: “Perla mexicana, está siendo el mejor del torneo”

Luego del doblete de Gilberto Mora en el partido de la Selección Mexicana en la Jornada 2 del Mundial Sub-20, la prensa de España se rinde ante la joven promesa de 16 años de edad, futbolista que milita en los Xolos de Tijuana y que ha dado de qué hablar en esta Copa del Mundo de categorías inferiores con sede en Chile.

Te puede interesar: ¡HÉROE! Gilberto Mora marca DOBLETE ante España en el Mundial Sub-20; VIDEO de su segundo gol

Durante el juego ante ‘La Furia Roja’, Gilberto Mora se hizo presente al 32' y 87'. En primera instancia, poniendo el 1-0 en la pizarra del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Posteriormente, en la recta final del compromiso hizo el 2-2 para que México sumara otro punto en la Fase de Grupos del certamen internacional.

“Mora genera un problema Mundial. Fran González sacó dos manos espectaculares, pero nada pudo hacer ante el disparo cruzado de Gilberto Mora, el mejor de México. La Rojita salió convencida ante México de que ganar la Copa del Mundo Juvenil todavía es posible, pero se topó con Gilberto Mora, un chico de 16 años que se está destapando como la gran figura del torneo”, señala el Diario AS de España.

¿Cuándo juega México vs Marruecos en el Mundial Sub-20?

Tras el empate en la Fecha 2, México y España se juegan la vida en la Jornada 3 ante Marruecos y Brasil respectivamente, partidos que van a definir la Fase de Grupos para conocer a los equipos que obtendrán su lugar en la siguiente instancia de la competencia.

En la Fecha 3, México se mide a ‘Los Leones del Atlas’ el sábado 4 de octubre a las 14:00 horas, tiempo de la CDMX. Mientras que España juega ante Brasil ese mismo día a la misma hora para definir su futuro en el Mundial Sub-20.

Te puede interesar: VIDEO: El GOLAZO de Gilberto Mora en el México vs España, Mundial Sub-20