Juega en la Premier, solo lleva un gol y fue después de la muerte de su padre

El futbol es un deporte que constantemente regala historias por demás espectaculares que se quedan en la mente de sus millones de fanáticos. Una de ellas tiene como protagonista a un jugador activo que forma parte de la Premier League y que, al momento de esta nota, solo tiene un gol en su palmarés.

Lo curioso no es que solo tenga una anotación en su travesía en la Premier League, sino que esta se dio cuando es guardameta y días después del terrible fallecimiento de su padre. Ante ello, no está de más recordar la historia de Alisson Becker, portero titular del Liverpool y de la Selección de Brasil.

El día que Alisson anotó su único gol en Premier tras la muerte de su padre

La historia se remonta a varios años en el pasado; más específicamente al 2021. En plena época pandémica por el Covid-19, Alisson Becker tuvo a bien despedir a su padre y, tan solo días después, logró su único tanto como profesional bajo los colores del Liverpool.

Fue en febrero del 2021 cuando su padre murió ahogado y en plena época pandémica; por ende, el gol anotado por Alisson Becker no solo significó 3 puntos para el Liverpool en dicha temporada de Premier League, sino una forma de recordar a su padre después de haber perdido la vida.

Hoy en día, Alisson Becker sigue siendo el titular indiscutible del Liverpool de la Premier League y, si no ocurre nada extraño, disputará un Mundial más con la Selección de Brasil. Además, ese ha sido el único tanto que ha hecho hasta ahora, el cual coincidió con la partida de su padre,

¿Cuántos goles recibidos tiene Alisson en la Premier?

Después del paso que tuvo con la Roma, Alisson Becker llegó al Liverpool en 2018 y, desde aquel año, se ha convertido en un auténtico líder para la institución inglesa. De hecho, en estos siete años el brasileño ha disputado un total de 307 juegos, mismos en los cuales ha recibido 281 tantos.